9 sept. 2016 - Intro by Daweed / GROOVY REGGAE SESSION by DJ Snipe - Speciale 90s Rocksteady part 1 / Transition by Daweed / BACK TO THE BASIC with Selecta Polino (STANDTALL SOUND) - Speciale Beenie Man vs Bounty Killer

PART 2 (1 h. 50 mn. 25 s.) : GROOVY REGGAE SESSION by DJ SNIPE (Spéciale 90's Rocksteady Part 1/2)







Une nouvelle session 100% vinyls en compagnie de DJ Snipe du BABABOOM Sound, pour un set consacré aux riddims Rocksteady de la fin des années 60 qui sont remis au gout du jour dans les années 90 par différents producteurs qui font alors poser les artistes du moment sur les dits riddim... Au final ça donne toute une série de productions tout aussi efficaces et intemporelles que les morceaux dont elles sont tirées, pour le plus grd bonheur de nos oreilles encore aujourd'hui...



The 90's Rocksteady Revival by DJ Snipe - Maad !!!





PART 4 (1 h. 07 mn. 12 s.) : BACK TO THE BASICS Session alongside Selecta Polino - Spéciale Beenie Man vs Bounty Killer !!!







Cette 22ème Back to the Basic en compagnie de Selecta Polino du StandTall Sound était consacrée à 2 DJ qui vont percer tout au long des années 90 et se disputer le titre de "King of Dancehall" à coup de clash et aussi au travers de morceaux directement ou indirectement adresser à leur rival, à savoir les DJ Beenie Man et Bounty Killer... A vous de vous faire votre propre avis avec ce Tune fi Tune concocté par Selecta Polino...



Spéciale Beenie Man vs Bounty Killer - The Endless Slaughtery !!!





